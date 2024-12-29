مواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2024

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بالتزامن مع اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

وأخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وتستعد المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بوضع الأسئلة وطباعتها إضافة إلى تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم اللجان الامتحانية، وقوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعلان أرقام الجلوس.

وأكدت المديريات التعليمية أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول.

وحددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات.