اليوم السابع
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18 يناير.. تعليم الجيزة تعلن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية

السبت، 28 ديسمبر 2024 02:47 م
18 يناير.. تعليم الجيزة تعلن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهنى).

وأشارت المديرية إلى أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

 

جدول امتحانات الشهادة الأعدادية ( المهنى)
جدول امتحانات الشهادة الأعدادية  المهنى)

 

جدول امتحانات الشهادة الأعدادية (عام - لغات)
جدول امتحانات الشهادة الأعدادية (عام - لغات)

 

جدول امتحانات الشهادة الأعدادية (للصم- ضعاف السمع
جدول امتحانات الشهادة الأعدادية للصم- ضعاف السمع

 

جدول امتحانات الشهادة الأعدادية (للمكفوفيين
جدول امتحانات الشهادة الأعدادية للمكفوفيين


 







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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

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