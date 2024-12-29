مطار مرسى علم الدولى يستقبل 35 رحلة طيران دولية على مدار ساعات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يشهد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، ارتفاع فى معدلات الوصول تزامنا مع احتفالات رأس السنه، حيث يستقبل اليوم 35 رحلة طيران دولية، من بين 155 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من امس السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 35 رحلة طيران، بينها 4 رحلات من دولة التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، و 11 رحلات من بولندا، و 9 من إيطاليا، ورحلة انجليزية، و3 رحلات من سويسرا، ورحلتين داخلية، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من امس السبت حتى الجمعة المقبلة 155 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.