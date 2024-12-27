اليوم السابع
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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران دولية

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:32 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 16 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 123 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 16 رحلة طيران، بينها 7 رحلات من المانيا، و4 رحلات من بولندا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحله من التشيك، ورحلة من سلوفاكيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت حتى اليوم الجمعة 123 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

 







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