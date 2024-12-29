مركز اللغات بجامعة القاهرة يكرم الفائزين في "حكايات شعبية مصرية بلغات العالم"

محمد صبحى

نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة منار عبد المعز مدير المركز، احتفالية للإعلان عن نتيجة مسابقة الترجمة لشباب المترجمين، والتى كان قد أطلقها المركز تحت عنوان "حكايات شعبية مصرية بلغات العالم" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للترجمة.

وقدم الدكتور محمد سامى عبد الصادق، التهنئة للفائزين بالمسابقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة حريصة على دعم حركة الترجمة بكل لغات العالم لما لها من دور بارز فى إنتاج ونشر المعرفة، وأن هذه المسابقة تأتى فى إطار تأكيد الدور الريادى والتنويرى للجامعة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تولى ترجمة المؤلفات اهتماما خاصا إيمانا منهاوبإن الترجمة قاطرة لنهضة وتقدم الشعوب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه المسابقة كشفت عن مواهب إبداعية شابه، مما يساهم فى بناء جيل قادر على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مؤكدًا مواصلة الجامعة فى تقديم الدعم اللازم للطلاب المبدعين والمبتكرين والموهوبين فى شتى المجالات باعتبار أن الجامعة ليست مكانًا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

ومن جانبها، قالت د. منار عبد المعز مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية أن المسابقة التى أطلقها المركز تقدم لها 255 متسابقا من 29 جامعة حكومية وخاصة وطالبة من المدرسة المصرية الصينية، وطالب من المعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية، وطالب فى الثانوية العامة، وبلغ عدد من انجزوا الترجمات فى الإطار الزمنى المحدد 50 متسابقا.

واستهدفت المسابقة تعزيز الدور التنويرى للمركز من خلال إثراء الترجمات من اللغة العربية وإليها، وتسليط الضوء على أهمية الأدب الشعبى المصرى فى تعريف الثقافات المختلفة بالثقافة المصرية، وتشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكرى والتراث الثقافى المصرى إلى مختلف لغات العالم.

تم توجيه المسابقة لشباب المترجمين حتى سن ٣٠ عاما لترجمة حكايات من الادب الشعبى المصرى من العربية إلى ثمانى لغات شملت : الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والإيطالية، والألمانية والروسية، والكورية.

وضمت لجنة التحكيم نخبة متميزة من أساتذة الترجمة والأدب واللغة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، وحرصت اللجنة التنظيمية للمسابقة على تطبيق ضوابط السرية والشفافية فى مرحلة التحكيم،لتحقيق الموضوعية والحيادية التامة.

وفاز فى المسابقة فى مجال الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بالمركز الأول الطالب مكاريوس سليم عبد الملاك بشاى بكلية الألسن بجامعة الغردقة، والثانى الطالبة منة الله سعيد عبد العزيز محمود محمد بكلية التجارة -جامعة القاهرة، والثالث الطالب مؤمن محمد حلمى هوى وريد بكلية الآداب جامعة أسيوط.

وفى الترجمة إلى الفرنسية، فازت بالمركز الأول الطالبة شهد زاهد حسن حامد بكلية الآداب -جامعة أسوان، والثانى الطالبة أمانى مصطفى أمين سعد الدين بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

وفى مجال الترجمة إلى اللغة الروسية، فاز بالمركز الأول الطالب محمد مصطفى أحمد إسماعيل بكلية الألسن جامعة الأقصر، والثانى الطالبة ليلى يحيى زكريا محمد النادى بكلية الألسن جامعة عين شمس، والثالث آلاء وائل حسنى على شومان المعيدة بقسم اللغة الروسية بكلية الآداب جامعة القاهرة مناصفة مع الطالبة زينب عطا ضوى بكلية الألسن -جامعة عين شمس.

وفى مجال الترجمة إلى الكورية، فازت بالمركز الأول بسمة محمد نجيب عبد المنعم المعيدة بكلية الألسن- جامعة عين شمس، و الثانى إيمان مكطارق جمعة إبراهيم عمر خريجة كلية الألسن جامعة عين شمس.

وفى مجال الترجمة إلى اللغة الصينية، فازت بالمركز الأول حبيبة علاء عبد الرحمن من المعهد العالى للغات، والثانى مريم أشرف فاروق المهدى شحاتة من المدرسة المصرية الصينية، والثالث الطالبة وفاء على أحمد إبراهيم أحمد العربى بكلية الألسن جامعة قناة السويس.

وفى مجال الترجمة إلى اللغة الألمانية، فازت بالمركز الأول خديجة محمد زكى مصطفى من خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والثانى دعاء أشرف محمد طلعت أحمد المعيدة بكلية الألسن جامعة المنيا، والثالث مصطفى محمد زكرى محمود محمد المعيد بالمعهد العالى للغات -جامعة 6 أكتوبر.

وفى مجال الترجمة إلى اللغة الإيطالية، فازت بالمركز الأول الطالبة شمس أحمد عبد الله أحمد المشد بكلية الألسن -جامعة كفر الشيخ، والثانى ريهام هشام يحيى أحمد حسنى من خريجى كلية الألسن جامعة عين شمس.

وفى مجال الترجمة إلى اللغة الإسبانية، فازت بالمركز الأول عائشة زكريا محمد مرزوق من خريجى كلية اللغات والترجمة –جامعة الأزهر، والثانى معالى على على الفار من خريجى كلية الألسن- جامعة كفر الشيخ، والثالث داليا هشام حسن السيد من خريجى كلية الألسن- جامعة عين شمس ومحاضر اللغة الإسبانية بمركز جامعة القاهرة للغات .