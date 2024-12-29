اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ لأهالى الحامول: خدمة المواطنين على رأس أولوياتنا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 06:14 م
محافظ كفر الشيخ لأهالى الحامول: خدمة المواطنين على رأس أولوياتنا محافظ كفر الشيخ خلال لقائه أهالي الحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بعدد من أهالي مركز الحامول، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن «تلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم أهم أولوياته، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية».

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و 0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.







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