محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء استاد النادى المصرى أول يوليو 2025.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهور قليلة ويسدل الستار عن استاد النادي المصري، ويتحقق حلم البورسعيدية بمشاهدة فريق محافظتهم يلعب بعيدا عن المدينة لما يقرب من 12 عاما، كهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي محافظة بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه سيتم تسليم استاد النادي المصري الجديد في أول يوليو 2025 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وبناء مشروع استثماري يحمل اسم النادي المصري يشمل فندقاً ومولا تجاريا كبيراً يخدم أهالي المحافظة وزوارها .

وأضاف محافظ بورسعيد ، أننا نعمل في فريق عمل واحد من اجل تحقيق حلم جماهير النادي المصري، من محافظة ووزارة وشركة منفذة، فالكل يؤدى دوره للوصول إلى أفضل التتائج بأسرع وقت.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء استاد النادي المصري يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي محافظة بورسعيد .

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد على إقامة الاستاد في نفس موقعه القديم، وكذلك الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تلبية دعوته لزيارة المحافظة لإنجاز اعمال الاستاد موجها الشكر أيضا لمحافظ بورسعيد ونواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ كافة القائمين على المشروع على جهودهم ودعمهم.

وتسود حالة من الترقب بين جماهير النادي المصري لكل مراحل التطوير التي تتم في إنشاء النادي المصري الذي يتواجد بموقع القديم بالقرب من شاطئ بورسعيد، ولكن بمواصفات عالمية من أرضية ومدرجات وتصميم.



الاستاد الجديد



الاستاد من الاعلي



الأعمال الانشائية



المدرجات بالاستاد



النادى المصري الجديد



جانب آخر من المدرجات



جانب من المدرجات