جماهير بورسعيد تحتفى بوصول أعمال بناء الاستاد الجديد لمراحل متقدمة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تحتفي جماهير محافظة بورسعيد، بوصول الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري الجديد إلى مراحل متقدمة، وبدء ظهور المدرجات ومنطقة الملعب، وسط مشاهد ومظاهر احتفالية برفع علم النادي داخل موقع العمل بنطاق حي المناخ، وذلك بعد مرور 9 أشهر على بداية أعمال الحفر.

وفي هذا الصدد، تُسابق الجهات المنفذة لمشروع إنشاء استاد النادي المصري، الزمن لتحقيق حلم بورسعيد، بتشييد الاستاد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ، ليكون هذا المشروع على خطى الجمهورية الجديدة في أعمال البناء والتطوير والتنمية في كافة المجالات الصناعية والسياحية والرياضية وغيرها، وذلك لتقديم الخدمات وتحقيق رغبات ومطالب الأهالي.

ويزور عدد من الشخصيات العامة وجماهير النادي المصري، موقع إنشاء الاستاد، ويزدادون فرحا بخروج هذا الحلم إلى الواقع، ووصل الشكل العام إلى المعالم الواضحة للاستاد من مدرجات وأرضية ملعب وغيرها، ويحرصون على التقاط الصور التذكارية داخل موقع الإنشاء.

وتستمر الأعمال للشهر التاسع على التوالي، بعد أن بدأ الحفر في مارس الماضي، بعد أن تم استكمال أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لـ 10 أشهر، واستهدفت أعمال الحفر 48 ألف متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية التي تتم الآن لمدة 8 أشهر ويتم الإستكمال لأعمال التشطيبات والتجهيزات 10 أشهر، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وتقدم الأهالي بالشكر للقيادة السياسية، على تلبية مطالب جماهير بورسعيد، وبناء الاستاد الجديد في نفس موقع القديم وبسعة أكبر من القديم، وخلال استمرار العمل يتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موقع الإنشاء لمتابعة سير العمل من الأعمال الخرسانية والإنشائية الموجودة بالموقع، وتم قبل ذلك مرافقة الجهات التنفيذية للمحافظ، وكذلك كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع.

ودائماً ما يوجه المحافظ، مسئولي المشروع والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس الإدارة للنادي ومدير عام الإسكان ببورسعيد، والمتابع للمشروع من مجلس إدارة النادي المصري، بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

وتصل سعة استاد النادي المصري الجديد، من 18 إلى 20 ألف متفرج، ليتخطى سعة الإستاد القديم الذي كان 17500 متفرج، وستكون المرافق والخدمات وآليات العمل به على أعلى مستوى،مشيراً أن هناك تواصل دائم مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة.

وتقدم المحافظ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.



رسومات المشروع



مدرجات استاد النادي المصري



مدرجات الاستاد



استاد النادي المصري



الأعمال الإنشاء في الاستاد



الأعمال في الاستاد



الأعمال في المدرجات



بعض الجماهير مع المهندسين