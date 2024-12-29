محافظ الجيزة: تطوير العمل بمقلب شبرامنت وبرنامج للجمع السكنى بأحياء المحافظة

كتبت - مرام محمد

بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، آلية تطبيق مشروع إدارة وتشغيل منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ وفدًا من وزارة البيئة، حيث أشار المحافظ إلى أن الهدف من المشروع هو النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من عملية إعادة تدوير المخلفات ومنع الأضرار الناتجة عن عمليات التخلص التقليدى منها، وذلك للتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة.

وقال محافظ الجيزة، إن المشروع يشمل تطوير العمل بمدفن شبرامنت الصحى من خلال تحويل عمل خلايا الدفن بالمقلب لنظام الدفن الصحى، وتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات من خلال التوسع بأعمال إعادة التدوير وانتهاج الأساليب الحديثة لإنتاج مواد صديقة للبيئة تحد من الاعتماد على البدائل الكيميائية وتدر عائد استثماري للمحافظة.

وأضاف أنه من المقرر أن يستهدف المشروع إعادة تدوير نسبة 80% من المخلفات مما يساعد على تقليل حجم التلوث وتحسين جودة البيئة، كما سيسهم المشروع فى توفير 509 فرصة عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى ضمان تشغيل المدفن طبقًا لاشتراطات، مما يساعد على إطالة العمر الافتراضى لخلايا الدفن وللمدفن الصحى بشبرامنت ككل، معلنًا بدء شركة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة.

وبحث المحافظ مع الوفد تطبيق منظومة الجمع السكنى بأحياء المحافظة، مشيرًا إلى الدور الهام الذى ستلعبه تلك الخطوة للقضاء على ظاهرة النباشين ومنع انتشار الحيوانات الضالة.

من جانبهم، استعرض مسئولى وزارة البيئة خطة العمل المقترحة بالمشروع، والتى شملت إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن وزراعة المقالب وإنتاج الوقود الحيوى وتدوير مخلفات البناء والهدم وإنتاج سماد عضوى بديل للسماد الكيماوى وتدوير المخلفات الزراعية والتى يبلغ حجم وارد المحافظة منها للمقلب 8000 طن يوميًا.

واستمع المحافظ، لوصف حول خطة عمل الشركة بالمقلب، والتى من المقرر أن تشمل استقبال الناتج اليومى وتصنيف المخلفات وتفريغها بخلايا الدفن وتنفيذ أعمال الدفن والتغطية والإغلاق والتخلص من سائل الترشيح، إلى جانب أعمال الصيانة والرقابة على جودة الأعمال للتأكد من الالتزام بقانون المخلفات ولائحته التنفيذية.

وتوافق الحضور، على عقد اجتماع تنسيقى مع ممثلى وزارة السياحة والأثار لمناقشة الحلول الملائمة لنقل محرقة المخلفات الطبية بشبرامنت، حفاظًا على المظهر الحضارى خاصة لاحتواء محيط المقلب على العديد من المقاصد السياحية الهامة.