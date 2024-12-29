التحفظ على مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه خلال حملة بالهرم

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة، لتحقيق الانضباط بالطرق ومنع سير مركبات التوك توك عكس الاتجاه أو إعاقة حركة المارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه تم شن حملة بشوارع (الطوابق، وكعبيش، والنصر، والمريوطية بفيصل، والمريوطية هرم)، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضحت أن الحملة استهدفت ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين وإعاقة السير، وأسفرت عن التحفظ على عدد من مركبات التوك توك وإيداعها بمخزن الإشغالات بالحي.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم تنظيم حملة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية، أسفرت عن رفع 800 حالة إشغال وتحقيق الانضباط بالطريق وتسهيل الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



