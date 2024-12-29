محافظ أسوان: جهود لجنة وزارة الإسكان تنجح فى انتظام وصول المياه لحى الصداقة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت لجنة وزارة الإسكان والشركة القابضة، أنه تم ضخ مياه الشرب لحى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان بكامل طاقتها.

كما أنه تم الضخ بنصف الطاقة لحى المحمودية للحفاظ على الشبكة والخطوط من عدم تعرضها لأى كسورات أو إنفجارات ، فى حين سيتم الضخ تدريجياً لحى اللوتس "الإسكان المتميز"، والمناطق الواقعة على طريق السادات لضمان انتظام وصول مياه الشرب لها خلال الساعات القادمة بعد إمتلاء الشبكات بالمياه المرتبطة بخزان المحمودية.

ومن جانبه وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لاستجابته لمطلب المحافظ بإيفاد وفد الوزارة والشركة بشكل عاجل، وهو ما ساهم فى الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.

وأشار، إلى أنه سيتم محاسبة كل مسئول تسبب فى المعاناة للمواطنين بالمناطق المتضررة، وهو الذى سيتوازى مع استكمال أعمال التقييم والمراجعة الشاملة للمحطات والروافع والخزانات والمحابس والشبكات لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى، وتقديم المطالب العاجلة لتوفير الاعتمادات المالية لرفع كفاءة الشبكات فى المناطق المتضررة.