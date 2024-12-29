لو أول سنة امتحانات.. حيل نفسية جهزي طفلك بيها للاختبارات

إذا كنت من الأمهات صاحبات الأطفال الذين يمرون بأول امتحان فعلى لهم، وإن كان طفلك غير معتاد على التقييمات والإختبارات، فعليك التسلح بحيل نفسية سليمة، تجعله أكثر قدرة على خوض هذه الامتحانات دون قلق أو توتر.
حيل نفسية لتدعيم الصحة النفسية للطفل خلال الامتحانات
وفقا لتقرير نشر في موقع globalindianschool فإنه لابد على الأم أن تساعد طفلها للتمتع برووح جيدة قبل خوض أول امتحاناته، وهذا من خلال بعض النصائح الفعالة، والحيل النفسية التي تعزز هذا الأمر ومن بينها:
- اعدى مبكرا قائمة ترتبين فيها طريقة المذاكرة والمهام التي تقع على عاتقك وعاتق الطفل
- الاهتمام بتنظيم مساحة الدراسة في المنزل، وترتيب الكتب والأوراق ليعى الطفل المرحلة التي أصبح يمر بها
- عززى لديه الصقة بالنفس بكلمات تحفيزية، أنت جيد، أنت طفل رائع ، أنت طالب مميز
- لا تتوترى فتصبحى أداة لتوتر طفلك
- كونى هادئة وانجزا المهام الخاصة بالمذاكرة والحفظ مبكرا
- الضغط على الطفل في بدايات الإمتحانات أمر غير جيد، فلا تقومى به
- اجعلى طفلك يضع أهداف لنفسه من الدراسة وساعديه
- يساعديهم في أسلوب التعلم ذاته وخففى المعلومة له
- حسنى من ساعات نومه ونظميها، وساعات المذاكرة، وساعات اللعب
- اعطه فرصة للترفيه
- لا تجبريه على حفظ المعلومات ، كونى أقل ضغطا على ذهنه الصغير
- هدئى طفلك جيدا عند المرور بمعلومة صعبة عليه، واستقطعى وقتا لترفيهه
- نظمى المواد ليكون الطفل محددا ومنظما أيضا
- ابتعدى عن الغضب والعصبية، فالطفل لا يعى مرحلة الإمتحانات الجديدة