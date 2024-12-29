ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية إلى 47 قتيلا

أحمد علوى

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة في مطار موان بكوريا الجنوبية، بعد انحرافها عن المدرج وتحطمها، إلى 47 قتيلا.

ودعى منذ قليل، رئيس كوريا الجنوبية إلى اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة في مطار موان جنوب غرب سول.

وأكد، نطلب بذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، وامر برفع حالة الطوارئ بالمطار.

وأشارت وكالات الأنباء إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول.