هل تقترب درجات الحرارة من الصفر فى شتاء 2025.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن شتاء هذا العام أكثر برودة من شتاء العام الماضي، حيث كان شتاء العام الماضي أكثر دفئا، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد شتاء هذا العام انخفاضات أكثر في درجات الحرارة وصقيعا على المزروعات.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تقترب من الصفر في بعض المناطق وتصل لصفر درجة في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الأيام المقبلة خاصة في شهر يناير ذروة فصل الشتاء.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، غدًا الأحد 29 ديسمبر 2024، موضحة أنه يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.