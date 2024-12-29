صندوق تحيا مصر يقدم 238 ألف قطعة ملابس طبية لأكثر من 27 ألف طبيب

مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر أكبر حملة كساء لتوزيع الملابس الطبية (الزي الطبي وملابس العمليات)، وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة، بدافع إيمان صندوق تحيا مصر الراسخ بأهمية دور الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والتي تِبذل قصارى جهدها في سبيل توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

تُقدم مبادرة "دكان الفرحة" الدعم لـ 27 ألف من الأطباء وأطقم التمريض يعملون في 73 مستشفى تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي، موزعين على 20 محافظة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال توفير 238 ألف قطعة من الملابس الطبية، لكل كادر طبي 4 أطقم مصنعة من خامات لها قدرة عالية على مقاومة البكتيريا، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية للسلامة والجودة، والتي تسهم في توفير بيئة عمل آمنة تُقلّل من مخاطر الإصابة بالعدوى للكوادر الطبية التي تُبذل قصارى جهدها في سبيل إنقاذ الأرواح، وأداء رسالتهم السامية في خدمة المرضى.



حيث لعب الأطباء وطاقم التمريض دورًا محوريًا في تطوير النظام الصحي المصري، وأثبتوا كفاءة عالية ومهارة فائقة في التعامل مع مختلف التحديات الصحية خاصًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وتجسدت هذه الكفاءة أيضًا في النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة الأمراض، مثل القضاء على فيروس سي، وتقديم كافة الخدمات الصحية وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي غطت مختلف جوانب الرعاية الصحية.

وأعرب العديد من الأطباء وهيئة التمريض عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، والتي تُمثّل دعمًا معنويًا هامًا للكوادر الطبية وتُعزّز شعورهم بالتقدير والاهتمام، وارتداء زي موحد ولائق يُساهم بشكل كبير في تعزيز روح فريق العمل، ويشيع شعورًا إيجابيًا بالانتماء المهني.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر حريص علي تقديم الدعم للقطاع الصحي بالمستلزمات والأجهزة الطبية وذلك ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وتُعكس روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين، وتساهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.