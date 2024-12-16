افتتاح معرض "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي لتوفير 20 ألف قطعة ملابس

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، معرض «دكان الفرحة» الذي ينظمه صندوق "تحيا مصر" بالصالة المغطاة بمقر الجامعة لتوفير 20 ألف قطعة ملابس جديدة لأكثر من 4000 طالب وطالبة من الطلاب الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين ابوالمجد، مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، وعبدالرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد، وممثل صندوق تحيا مصر، ولفيف من القيادات الادارية.

وثمن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية فيما تطلقه من مبادرات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الطلاب والأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم، ومنها حملة صندوق «تحيا مصر» لتوفير 2 مليون قطعة ملابس والتي تعد أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية تحت عنوان "دكان الفرحة 2 مليون فرحة" ، وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لصندوق تحيا مصر ولجميع القائمين علي تنفيذ هذه المبادرة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن معرض "دكان الفرحة" يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من ملابس بدون مقابل حيث يوفر المعرض 20 ألف قطعة ملابس جديدة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام.