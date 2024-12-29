صحفية ألمانية تستقيل بعد مقال لـ إيلون ماسك يدافع فيه عن حزب يمينى متطرف

كتبت رباب فتحى

أثار إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي جدلا جديدا بعدما كتب مقال رأي في صحيفة ألمانية يدعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، مما دفع رئيسة قسم المقالات إلى الاستقالة، احتجاجا على موقفه الداعم لهم.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مقال رجل الأعمال التكنولوجي والمستشار المقرب من دونالد ترامب خطوة علنية جديدة مذهلة في دعمه للحزب السياسي الألماني اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD).

وأوضحت الصحيفة أن المقال باللغة الألمانية نشر على الانترنت أمس السبت قبل نشره يوم الأحد في الصحيفة الرئيسية لمجموعة أكسل سبرينجر الإعلامية، التي تمتلك أيضًا موقع أخبار السياسة الأمريكي، بوليتكو.

واستخدم ماسك لغة شعبوية وشخصية لمحاولة إنكار ميل حزب البديل من أجل ألمانيا إلى التطرف. واعتبرت الصحيفة أن المقال يبني على منشوره على منصته الاجتماعية، X، والذي ادعى فيه الأسبوع الماضي أن "حزب البديل من أجل ألمانيا فقط يمكنه إنقاذ ألمانيا".

وقال ماسك فى مقاله (المترجم إلى الألمانية): "إن تصوير حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه متطرف يميني إدعاء بشكل واضح."

وصنفت وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى الوطني كحالة تطرف مشتبه بها منذ عام 2021.

وبعد وقت قصير من نشر المقال على الإنترنت، استخدمت محررة قسم الرأي، إيفا ماري كوجل، منصة قطب التكنولوجيا الأمريكي لنشر استقالتها على X. وكتبت "لقد استمتعت دائمًا برئاسة قسم الرأي في صحيفة فيلت أم زونتاج. اليوم ظهر نص لإيلون ماسك فى الصحيفة بالأمس قدمت استقالتي بعد الطباعة".وأدرجت رابطًا لمقال تعليق ماسك.

وأوضحت الصحيفة أن حزب البديل من أجل ألمانيا لديه موقف قوي مناهض للهجرة، ومثل الرئيس القادم دونالد ترامب فيما يتعلق بالولايات المتحدة، يدعو إلى عمليات ترحيل جماعية من ألمانيا. وفي وقت سابق من ديسمبر، لم ينشر ماسك لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا فحسب، بل إن الخط المتشدد للحزب بشأن الهجرة بدا أنه يتردد صداه مع نائب الرئيس الأمريكي القادم، جيه دي فانس، وفقًا لتقرير لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية.