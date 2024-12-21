جدل إيلون ماسك يصل ألمانيا.. غضب بعد دعمه لحزب يميني متطرف.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

أثار إيلون ماسك غضبًا في برلين بعد أن ظهر وكأنه يؤيد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة قبل انتخابات فبراير المقبلة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كتب ماسك، الذي عينه دونالد ترامب لقيادة لجنة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية الأمريكية، على منصته الاجتماعية X: "حزب البديل لألمانيا فقط يمكنه إنقاذ ألمانيا".

وأعاد نشر مقطع فيديو لمؤثرة ألمانية من اليمين المتطرف، ناعومي سيبت، التي انتقدت فريدريش ميرز، زعيم الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذي لديه أفضل فرصة ليصبح المستشار الألماني القادم، وأشادت بخافيير ميلي، الرئيس الليبرالي للأرجنتين.

ووصف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ قرار ماسك بالتدخل في المناقشة السياسية الألمانية قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة بأنه "مهين ومثير للمشاكل للغاية".

ومن المتوقع أن يتوجه أكبر اقتصاد في أوروبا إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بقيادة أولاف شولتز الشهر الماضي. ويحتل حزب البديل لألمانيا المركز الثاني في استطلاعات الرأي. و صنفت أجهزة الاستخبارات المحلية في ألمانيا عناصر من الحزب على أنهم متطرفون يمينيون، وتعهدت الأحزاب الرئيسية برفض العمل مع حزب البديل لألمانيا على المستوى الوطني.

وأصدرت الحكومة الألمانية ردًا سطحيًا فقط على منشور ماسك، مشيرة إلى أنها لاحظته، لكن المتحدث باسمها رفض إضافة أي تعليق آخر.

في مؤتمر صحفي في برلين، رد شولتز بشكل غير مباشر على المنشور، قائلاً: "لدينا حرية التعبير هنا. وهذا ينطبق أيضًا على أصحاب الملايين. تعني حرية التعبير أيضًا أنك قادر على قول أشياء غير صحيحة ولا تحتوي على نصيحة سياسية جيدة".

ورفض عضو البرلمان الأوروبي السابق الألماني إلمار بروك تعليق ماسك ووصفه بأنه "أوهام الهيمنة العالمية لملوك التكنولوجيا الأمريكيين".

في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد مقتل أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في هجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الألمانية، ضاعف ماسك من هجومه، حيث غرد: "يجب على شولتز الاستقالة على الفور. أحمق غير كفء".

واتهم لاوترباخ ماسك بالتدخل في الانتخابات ودعا السلطات إلى "مراقبة ما يحدث على X عن كثب".

وقال: "إنه لأمر مقلق للغاية، الطريقة التي يتم بها استخدام منصة X، التي أستخدمها بنفسي بشكل مكثف للغاية، بشكل متزايد لنشر المواقف والأهداف السياسية لماسك".