سمير عتريس رئيسا للوحدة المحلية بدمياط وحنان الأطروش بالزرقا

دمياط معتز الشربينى

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة الجديد مع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والعميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، فى أول أيام عملهما بالمحافظة بعد صدور حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث قدم " المحافظ " التهنئة لهما لتوليهما مهام عملهما بالمحافظة، معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر أصدر " الدكتور أيمن الشهابى قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

حيث التقى " المحافظ " برؤساء الوحدات المحلية الجدد، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وأعرب عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع وبشكل دورى كافة الأعمال بالمراكز والمدن لتذليل أى عقبات، ووجه بضرورة الدفع بمنظومة العمل، والاهتمام بملفات التصالح فى مخالفات البناء والنظافة ورفع الاشغالات، والتصدى لمخالفات البناء وازالتها فى المهد، وخلق قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجارى تنفيذها بشكل دورى.