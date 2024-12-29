رئيس الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات النقل بمجمع معاهد سرابيوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصل الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، متابعاته الميدانية لسير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024/2025 م. حيث تفقد فضيلته لجان مجمع معاهد سرابيوم الذي يضم لجان معهد (سرابيوم الابتدائي، معهد بنين سرابيوم الإعدادي، معهد فتيات سرابيوم الإعدادي).

وقام رئيس الإدارة المركزية، بالمرور على اللجان، والاطمئنان على هدوء واستقرار اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية، وتأكد فضيلته من توفير الجو المناسب للطلاب، واطمأن من الطلاب على مستوى الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. رافق فضيلته عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

