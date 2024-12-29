حصاد فعاليات جامعة حلوان 2024 برعاية رئيس الجامعة: قيادة ملهمة وإنجازات بارزة

كتب ـ محمد صبحى

شهد عام 2024 سلسلة من الفعاليات والإنجازات المتميزة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي قاد جهود الجامعة نحو تحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية.

وتنوعت هذه الفعاليات لتشمل توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية، واستضافة مؤتمرات دولية، وتنظيم مبادرات مبتكرة تواكب تطلعات المجتمع الأكاديمي، مما يعكس رؤية الجامعة الطموحة نحو تحقيق الريادة محليًا وإقليميًا.

حيث شهد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، فعاليات إطلاق مبادرة "تمكين" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بخدمات وحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية.

كما شهد رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعى.

كما شهد الدكتور السيد قنديل، احتفالية شركة "النصر لصناعة السيارات" ببدء الإنتاج، والتي أقيمت بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعد هذا اليوم يومًا تاريخيًا، إذ يشهد انطلاقة جديدة لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي كانت وما زالت رمزًا للصناعة الوطنية المصرية.

وشارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في احتفالية الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي (فولبرايت) بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتاح ندوة 'من المختبر إلى السوق'، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الـ 76 للقوات المسلحة بالجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اللواء محمد علي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

هذا بجانب مشاركة الدكتور السيد قنديل، في الاحتفال الرسمي الذي نظمه معهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسه وشهده قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا.

كما استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس سفيرة المكسيك بالقاهرة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

واجتمع الدكتور السيد قنديل مع المستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة.

كما استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة القاهرة فى مجالات الخدمة المجتمعية.

واستقبل الدكتور السيد قنديل، الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورئاسة الحي بهدف تحقيق التنمية والتطوير في المنطقة

كما استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة اليمنية في المجالات الثقافية والأكاديمية.

واستقبل الدكتور السيد قنديل، الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين والوفد المرافق له؛ لتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية والطبية "القسم الاقتصادى"؛ لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم بأفضل المعايير داخل "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان.

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية، استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفداً من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتباحث حول إدراج جامعة حلوان ضمن الجامعات التي تلقى المنح الطلابية المقدمة من الجامعة الأمريكية، بجانب عرض أبرز برامج الساعات المعتمدة في مجالات نظم المعلومات والتمويل والسياحة.

كما استقبل الدكتور السيد قنديل، وفداً من جامعة 15 مايو، برئاسة ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محب الرافعي رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، ومناقشة آليات تحديث وتطوير مستشفي بدر الجامعي.

كما استضاف رئيس الجامعة، لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، برفقة الدكتور اسامه امام، رئيس لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب وعميد الكلية ، واستقبل أيضاً الدكتور محمد السيد سليمان نائب مجلس النواب وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم، وتناول اللقاء عدة موضوعات أساسية عن نشأة الكلية وتطورها.

فى حين استقبل الدكتور السيد قنديل وفدًا رفيع المستوى من جامعة أبردين البريطانية لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

كما استقبل رئيس الجامعة، الدكتورة جينا الفقي، رئيس اكاديمية البحث العلمي لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة والاكاديمية لدعم النوابغ والمبتكرين

كما تم استقبال وفد من جامعة كيوشو اليابانية. يأتي هذا اللقاء لما للشراكات الدولية من أهمية كبرى في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

فى حين استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفداً من سفارة الصومال بتكليف من سعادة السفير علي عبدي أواري، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية، وتقديم الشكر والتقدير للجامعة على احتضانها ورعايتها للطلاب الصوماليين الدارسين بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وللتعرف عن كثب على مرافق الجامعة المختلفة.

وشارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في المؤتمر الدولي الذي أقامته أكاديمية تولوز الفرنسية خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024.

وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع مختلف الكيانات الاستراتيجية، عقد اجتماعًا مع وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي، وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وعقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

واجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وفي خطوة تؤكد اهتمام إدارة الجامعة بالتطوير المستمر، قام الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بزيارة تفقدية مهمة لكلية هندسة المطرية، بدأت الزيارة بجولة شاملة في معامل وورش الكلية التي يتم بها أعمال تطوير شاملة، كما تفقد قنديل ورش الخراطة والأبحاث والنجارة، كما زار معامل التربينات وخواص المواد، واستمع إلى شرح مفصل عن التحديثات والإمكانيات الجديدة ، عميد الكلية كما قام بزيارة كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، حيث شملت الزيارة تفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، مشددا على ضرورة الانتهاء من تطوير الكلية واستعدادها لتكون فرعًا لنادي جامعة حلوان، حيث سيتم إجراء كافة التجهيزات اللازمة لتحويلها لنادٍ وعمل الشراكات المجتمعية.

كما قام الدكتور السيد قنديل بزيارة كلية الاقتصاد المنزلي وفي بداية الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس ادارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط.

وتفقد الدكتور السيد قنديل ، كلية التكنولوجيا والتعليم، لافتتاح المدرج 305 بعد تجهيزه كمشروع طلابي للدفعة الرابعة ببرنامج تأهيل المعلمين، كما تفقد ورش قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، مشيدًا بالتطور الذي حدث بها.

وقام الدكتور السيد قنديل، بجولة تفقدية لكلية التجارة بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم.

كما قام رئيس الجامعة بزيارة جامعة حلوان التكنولوجية، وذلك لتفقد الورش والمعامل والفصول الدراسية بالإضافة إلى البنية التحتية والملاعب.

كما قام الدكتور السيد قنديل، بزيارة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة للاطمئنان جودة الخدمات المقدمة للطلاب، وخلال الزيارة، تفقد رئيس جامعة حلوان أقسام المطعم المركزي المختلفة، بما في ذلك مناطق إعداد الطعام وصالات الطعام.

وكرم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغنى، تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة خلال السنوات الماضية. وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالى.

وفي إنجاز يعكس التميز العلمي لجامعة حلوان، وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، التهنئة للدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعد اختيارها عضواً بالمجلس الاستشاري لإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما هنأ الدكتور السيد قنديل، الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم، بمناسبة صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليفه للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

كما كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطالب عبدالله أشرف بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال الذي تم استوحاء شخصية نديم في مسلسل حالة خاصة منه.

كما هنأ الدكتور السيد قنديل، الدكتور كرم ملاك من كلية التربية الموسيقية والدكتور عبد اللطيف صبحي من كلية التربية الرياضية بالهرم، لاختيارهما ضمن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدا بالخبرات والكفاءات العلمية المتميزة التي يتمتعان بها .

و كرّم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الطالب هاشم إبراهيم هاشم عثمان من الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية؛ تقديراً لفوزه بجائزة أفضل مشروع في المجال الثقافي خلال منتدى "صناع الإعلام" الذي أقيم بمدينة كالينينغراد الروسية.

فى حين هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في مهرجان ابداع في موسمه الـ ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

وكرم الدكتور السيد قنديل منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية الـ 31 لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من 3/ 2 إلى 12 / 2 / 2024.

وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، احتفالًا بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني للدكتور محمد القصاص الأستاذ بكلية الطب جامعة حلوان لحصوله على جائزة الدولة للأفراد في العلوم الطبية لهذا العام. وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يعد تكريماً لجامعة حلوان ودليلاً على ما تزخر به من قامات علمية وإبداعية.

وقام الدكتور قنديل بتكريم الدكتور إيهاب عزت، تقديرًا لجهوده في تقديم مخطط ومقترح شامل لتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، وتكريم الدكتورة أمنية يحيى، على تميزها وجهودها المستمرة في المساهمة فى تطوير الجامعة، وكذلك الدكتور ياسر لطفي، لجهوده البارزة في دعم مشاريع الجامعة وتطوير البنية التحتية.

وفى إطار التصنيف الدولى، كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال الاحتفالية التى عقدت لتكريم رؤساء وممثلي الجامعات الـ15 الذين تم ادراجهم في تصنيف QS العالمي، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها جامعة المستقبل.

وفي إنجاز علمي بارز، فازت جامعة حلوان بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتسلم الدكتور السيد قنديل الجائزة بقيمة اثني عشر الف وخمسمائة دولار، وأقيمت الاحتفالية بجامعة الدول العربية

كما أوصى وفد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور خلال الاجتماع الختامي بإعادة منح شهادة الأيزو (9001: 2015) للجامعة للمرة الرابعة مما يجعل الجامعة تحصل على الشهادة للمرة العاشرة على التوالي.

وفي خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة إنجازات جامعة حلوان المتواصلة، تم موافقة مجلس الوزراء على تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة"، ويهدف هذا التغيير إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم الرياضية.

حققت جامعة حلوان إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق كلية علوم التغذية، لتكون أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية.

كما احتفلت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بإنجاز تاريخي مميز، مرور 185 عامًا على تأسيسها، في احتفال يجسد مسيرة عطاء علمية وفنية متواصلة. شهد الحفل الكبير الذي أقيم بمقر الكلية حضورًا رسميًا بارزًا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وافتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 200 بمبنى هندسة الاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، وذلك برفقة الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان، وكذلك مسجد الجامعة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الشاملة.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماع الجمعية العمومية التاسعة والعشرين لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة. وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، معرض "رواد لهم بصمات، ويأتي المعرض تكريماً لأعمال رواد الكلية الراحلين الذين تركوا بصمة لا تُمحى في مجال الفن التشكيلي والتطبيقي.

كما افتتح الدكتور أيمن عاشور، والدكتور السيد قنديل، معرض مبادرة "صنع في جامعة حلوان" ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل 1000 طالب للعام الثاني، تحت شعار " تعلم.. اعمل.. شارك.. انتج".

وافتتح الدكتور السيد قنديل، معرضًا بعنوان "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"، والذي يضم أعمالًا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل، معرضًا لتصميمات طلاب الفرقة الثالثة شعبة سينوغرافيا بكلية الفنون الجميلة لتصميم الأزياء المسرحية لشخصيات تاريخية وأساطير مختلفة بمعالجة مسرحية حديثة.

وافتتح الدكتور السيد قنديل المعمل المركزي بمبنى مركز التميز والابتكار العلمي بالحرم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية ويساهم في تدريب الطلاب والباحثين والتطبيق العملي للشق الأكاديمي، حيث يخدم المعمل العلوم الأساسية والتطبيقية ومنها كليات العلوم والطب والصيدلة والتمريض والهندسة .

وافتتح الدكتور السيد قنديل معرض مادة التصوير الفوتوغرافي الذي نظمه قسم التصوير المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، وشارك فى المعرض 53 طالبة وطالب، ويمثل هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف عوالم جديدة من الجمال والإبداع والتعمق في الذات الإنسانية.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، وذلك في إطار حرص الدكتور قنديل على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية.