اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة أوسيم التعليمية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:12 ص
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة أوسيم التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة أوسيم التعليمية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد مواعيد الامتحانات من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت إدارة أوسيم التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل بمدارس أوسيم، وذلك على النحو التالي:

WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.05 AM
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.04 AM (1)
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.04 AM
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.03 AM (1)
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.03 AM
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.02 AM (1)
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.02 AM
 
 
WhatsApp Image 2024-12-29 at 11.04.01 AM
 
وأكدت المديريات التعليمية أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول، ومن ثم يجب على الطلاب التركيز على جميع جزئيات المقرر الدراسى للترم الأول دون حذف أي موضوعات.


وحددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة كتابة الاسم رباعيًا باللغة العربية ورقم الجلوس فى المكان المخصص بورقة الإجابة، كما حذرت من الشطب فى ورقة الإجابة، كما يتم استخدام القلم الأزرق فى الإجابة عن الأسئلة ويمنع استخدام أي ألوان أخرى، ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف فى الموعد المحدد.

 

 

 







مشاركة

جداول امتحانات الجيزة

جداول امتحانات محافظة الجيزة

جدول امتحانات الجيزة

جدول امتحانات محافظة الجيزة

جدول امتحانات الترم الأول 2025

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

محافظة الجيزة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات

جدول امتحانات

امتحانات نصف العام






الرجوع الى أعلى الصفحة