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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:48 ص
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول
كتبت - مرام محمد

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أعلنت إدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل، وذلك على النحو التالي:

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (1)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (1)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (2)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (2)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (3)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (3)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (4)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (4)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (5)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (5)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (6)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (6)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (7)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (7)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (8)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (8)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (9)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (9)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (10)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (10)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (11)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (11)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (12)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (12)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (13)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (13)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (14)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (14)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (15)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (15)

 

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (16)
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإدارة جنوب الجيزة (16)

 

 


واستعدت المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، التي تنطلق بداية يناير المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع.

وانتهت المديريات من وضع الأسئلة وطباعتها إضافة إلى تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم اللجان الامتحانية، وقوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعلان أرقام الجلوس.

وأكدت المديريات التعليمية أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول، ومن ثم يجب على الطلاب التركيز على جميع جزئيات المقرر الدراسى للترم الأول دون حذف أي موضوعات.

 

 


 







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