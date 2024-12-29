ترامب يحسم موقفه من أزمة تأشيرات الهجرة ويدعم ماسك: كنت مؤيدا للتأشيرات دائما

كتبت ـ رباب فتحى

أيد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب تأشيرات الهجرة للعمال ذوي المهارات العالية حيث كان البرنامج في دائرة الضوء بعد أن واجه مستشاريه إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي ردود فعل عنيفة داخل قاعدة زعيم الحزب الجمهوري للإشارة إلى دعمهما لتأشيرة العمل H-1B، والتي تعرضت لانتقادات بسبب تعقيدها الشديد وعرضتها للإساءة.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك بوست: "لطالما أحببت التأشيرات، وكنت دائمًا مؤيدًا للتأشيرات."

وأضاف، كما ذكرت صحيفة نيويورك بوست: "لدي العديد من تأشيرات H-1B على ممتلكاتي. كنت مؤمنًا ببرنامج H-1B. لقد استخدمته مرات عديدة. إنه برنامج رائع".

ويأتي دعم ترامب للبرنامج في الوقت الذي يواجه فيه اثنان من حلفائه الرئيسيين الذين من المقرر أن يديروا وزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، ماسك ورامسوامي، تدقيقًا متزايدًا على منصة ماسك الاجتماعية X من قبل البعض في الحزب الجمهوري، بما في ذلك الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر وغيرها من الجمهوريين المتشددين المناهضين للهجرة.

وتصاعد الخلاف في وقت متأخر من ليلة الجمعة بعد أن تعهد ماسك "بالذهاب إلى الحرب" بشأن هذه القضية في منشور على X.

وكتب في المنشور: "السبب وراء وجودي في أمريكا جنبًا إلى جنب مع العديد من الأشخاص المنتقدين الذين بنوا سبيس إكس وتيسلا ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أمريكا قوية هو H1B".

وأضاف: "سأذهب إلى الحرب بشأن هذه القضية التي لا يمكنكم فهمها على الإطلاق".

ويبدو أن المناقشة نشأت من اقتراح الشهر الماضي من سريرام كريشنان، اختيار ترامب لمنصب مستشار سياسة البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي، بأن يدرس ماسك إزالة القيود المفروضة على البطاقات الخضراء للمهاجرين المهرة. وعادت تعليقات كريشنان إلى الظهور في الأيام الأخيرة بعد تعيينه من قبل ترامب للعمل في إدارته القادمة.

كما يأتي النزاع في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر عن قاعدة توضح من يمكنه التقدم بطلب للحصول على التأشيرات، والتي أعقبت سنوات من الضغط من أجل عملية أكثر انسيابية لتأشيرات H-1B. دعا بعض المشرعين الديمقراطيين في السابق إدارة بايدن إلى معالجة الثغرات في نظام الهجرة للتحضير للحملة الصارمة المتوقعة من إدارة ترامب القادمة على الهجرة.



