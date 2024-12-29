اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 ديسمبر 2024 09:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بيان عاجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية بسبب سوء الطقس غدا 30 ديسمبر 2024

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:12 م
بيان عاجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية بسبب سوء الطقس غدا 30 ديسمبر 2024 الأمطار فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية فى طقس غدا.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

 







مشاركة

الاسكندرية

تعطيل الدراسة

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

الطقس اليوم

طقس غدا

اخبار الطقس

الطقس في الإسكندرية






الرجوع الى أعلى الصفحة