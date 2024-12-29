بلجيكا تحظر بيع السجائر الإلكترونية اعتبارا من مطلع العام الجديد

كتبت: هناء أبو العز

قررت بلجيكا حظر بيع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارا من الأول من يناير المقبل لأسباب صحية وبيئية في خطوة رائدة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن السجائر الإلكترونية الرخيصة تحولت إلى تهديد صحي لأنها طريقة سهلة لجذب المراهقين إلى التدخين والإدمان على النيكوتين.

وأضاف فاندنبروك: "السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة هي منتج جديد مصمم ببساطة لجذب مستهلكين جدد، غالبا ما تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين الذي يجعلك مدمنا ويضر بصحتك".

وأوضح الوزير البلجيكي، أنه استهدف أيضا السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة لأن السجائر القابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن تكون أداة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين إذا لم يتمكنوا من إيجاد طريقة أخرى.

وقال فاندنبروك: "نحن أول دولة في أوروبا تفعل ذلك"، معربا عن رغبته في فرض إجراءات أكثر صرامة بشأن التبغ في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأضاف: نحن ندعو المفوضية الأوروبية إلى التقدم الآن بمبادرات جديدة لتحديث وتحديث تشريعات التبغ.

وحظرت أستراليا بيع السجائر الإلكترونية خارج الصيدليات في وقت سابق من هذا العام في بعض من أكثر القيود صرامة في العالم على السجائر الإلكترونية، والآن تقود بلجيكا حملة الاتحاد الأوروبي.