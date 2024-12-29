بدء تدريبات التأهيل التربوى للدفعة الرابعة بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة السبت

كتبت - مرام محمد

أعلنت إدارة التنمية البشرية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني، للذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة).

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أن التدريب يبدأ من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة رقم (1)، وذلك تحت رعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأشارت إلى أن كل مرشح، يحضر للتدريب بالإدارة التعليمية التي يقع بها محل سكنه المدون ببطاقة الرقم القومي، حسب الأماكن المحددة لكل إدارة بالجدول المنشور.

وأكدت المديرية سرعة استكمال البيانات من خلال الرابط التالي..اضغط هنا

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