بالأسماء.. تدريب المعلمين المقبولين بالمرحلة الرابعة بمسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ، مع مسؤولي التعليم ، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات ، ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مادة " ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة.

حيث أعلنت الدكتورة " أمل الهواري " وكيل الوزارة ،أنه تقرر البدء في التدريب اعتباراً من الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الاثنين 6 يناير 2025 " ولمدة 7 أيام من الساعة 9 صباحا لتكون 4 أيام "تربوي "و 3 أيام " الذهني والبدني" تحت إشراف غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية " ، حيث سيتم عقد التدريب في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف

واوضحت وكيل الوزارة أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد ، لافتة إلى توجيهاتها بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه

فيما أضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين ، مشيرة إلى أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال ما يزيد عن 643 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الرابعة لمسابقة 30 ألف معلم. " معلم مادة " ، والتي تشمل (مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل الثانوية سابقا " ، قاعة ومدرج نادي المعلمين ، ، وقاعات مدرسة الثانوية الزخرفية ، ومقر مركز التنمية المهنية )ويستمر لمدة 7 أيام موزعة ما بين التدريب التربوي والبدني ( 4 أيام "تربوي" ثم 3 أيام "بدني" ).



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