المفتى: لا حرج في تهنئة المسيحيين في أعيادهم وكل عام ونحن جميعا بخير

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية إن تهنئة المسيحين في أعيادهم لاحرج فيها وكل عام ونحن جميعا بخير.

جاءت كلمات مفتي الديار المصرية ردا على سؤال أحد الحضور بندوة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حول الحديث عن عدم جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم والتي جاءت تحت عنوان نهاية عام وبداية عام" فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستقبل المركز القبطي الأرثوذكسي اليوم الأحد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، ونظم ندوة

بعنوان "نهاية عام وبداية عام" احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية