الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين

أحمد علوى



كشف مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب الأردنية، باسم الدهامشة، السبت، عن عدد السوريين الذين غادروا عبر المملكة، منذ 6 ديسمبر 2024.



وأجرت قناة "المملكة"، مساء السبت، مقابلة مع الدهامشة، أكد من خلالها أن 22,215 سوريا غادروا عبر بلاده منذ السادس من ديسمبر الجاري، وأن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".



وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء، والأرقام يجري تحديثها كل ساعة، كما جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".



وشدد المسؤول الأردني على أن المملكة لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد والخيار متروك للاجئين السوريين، منوها إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده، مضيفا "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".



ويذكر أن الأردن قرر في 6 ديسمبر الجاري إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، على خلفية الظروف الأمنية في سوريا.