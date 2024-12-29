اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:01 ص
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الانتهاء من إقامة 31 مشروعا رياضيا جديدا بالبحيرة بتكلفة 98 مليون جنيه

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:00 ص
الانتهاء من إقامة 31 مشروعا رياضيا جديدا بالبحيرة بتكلفة 98 مليون جنيه جيم
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الرياضية والشبابية الجديدة، مضيفا أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة فى إقامة المشروعات الرياضية بكافة مراكز الشباب خاصة بالمناطق النائية والصحراوية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب، أنه تم تنفيذ 59 مشروعًا رياضيًا خلال عام 2024  بتكلفة إجمالية بلغت 259.6 مليون جنيه، لافتا إلى الانتهاء من 31 مشروعًا  بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون جنيه إلى جانب 27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أن هذه المشروعات الجديدة  ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية ودعم المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على تحقيق طموحات الوطن وتحقيق التنمية بمعناها الشامل.







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