إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس فى المنوفية تقديرا لدورهم الوطنى

المنوفية - محمد فتحى

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بجلسته رقم (3) الدور الانعقاد الثالث والثلاثين لسنة 2024 على إطلاق اسم الشهيد مساعد شرطة سعيد إبراهيم فتح الله على مدرسة الثانوية المشتركة بشبر اباص، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشهيد رائد / محمود جمال فريد محمود عمر على مدرسة كفر هلال الثانوية المشتركة ببركة السبع، وإطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أحمد عزت على محمد عطوة على مدرسة الوحدة المجمعة، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبد المحسن السيد حسن أبو بكر من شهداء حرب أكتوبر المجيدة على مدرسة ميت الوسطى الجديدة للتعليم الأساسي بالباجور، والموافقة على تسمية المدخل الثاني القرية شبرا خلفون باسم الشهيد عبد الغفار جعفر احمد جعفر من شهداء حرب أكتوبر المجيدة، تخليدا لذكراهم وتقديرا لدورهم الوطني والبطولي.

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء، تقديرا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصرنا الغالية، موجها تحية اعتزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن وطننا الغالي.