أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2024 بمنافذ وزارة التموين

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 29- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ لمجمعات الاستهلاكية:



الطماطم بـ7.5 جنيه.

البصل الأحمر بـ15 جنيها.

البصل الأبيض بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ12 جنيها

- بطاطا بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .

- الليمون بـ 45 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ12 جنيها.

- البسلة بـ30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان بـ40 جنيها

الفراولة بـ45 جنيها.

البرتقال بـ16 جنيها.

الجوافة بـ30 جنيها.