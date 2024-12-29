أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2024 بمنافذ وزارة التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 29- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ لمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم بـ7.5 جنيه.
البصل الأحمر بـ15 جنيها.
البصل الأبيض بـ20 جنيها.
- البطاطس بـ9 جنيهات
- الجزر بـ12 جنيها
- بطاطا بـ10جنيهات.
- الخيار بـ20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ16 جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .
- الليمون بـ 45 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ12 جنيها.
- البسلة بـ30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان بـ40 جنيها
الفراولة بـ45 جنيها.
البرتقال بـ16 جنيها.
الجوافة بـ30 جنيها.