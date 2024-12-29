اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة فى الفيوم اليوم الأحد 29 ديسمبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:48 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة فى الفيوم اليوم الأحد 29 ديسمبر الفواكه
الفيوم رباب الجالي

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شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الأحد إنخفاض في أسعار الخضروات، وفي جوله داخل أسواق المحافظة رصدت "اليوم السابع" اسعار الخضروات والفاكهة والأسماك على النحو التالى:

أولا/ أسعار الخضراوات بأسواق الجملة بالفيوم:

كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 8 جنيهات.
البطاطس 9جنيهات.
البصل 10جنيه.
الثوم 15جنيه.
الكوسة 10جنيهات.
الملوخية 10جنيهات.
البازلاء 15 جنيها.
السبانخ 5 جنيهات .
الباذنجان الاسود 4 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.
الفلفل الرومي 10 جنيها.
الكرنب  15 جنيها .
القرنبيط 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار:

التفاح 60 جنيها
الموز 15جنيها
البرتقال 10جنيهات
اليوسفي 10جنيهات
 







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