أسعار الخضراوات والفاكهة فى الفيوم اليوم الأحد 29 ديسمبر

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الأحد إنخفاض في أسعار الخضروات، وفي جوله داخل أسواق المحافظة رصدت "اليوم السابع" اسعار الخضروات والفاكهة والأسماك على النحو التالى:

أولا/ أسعار الخضراوات بأسواق الجملة بالفيوم:

كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 8 جنيهات.

البطاطس 9جنيهات.

البصل 10جنيه.

الثوم 15جنيه.

الكوسة 10جنيهات.

الملوخية 10جنيهات.

البازلاء 15 جنيها.

السبانخ 5 جنيهات .

الباذنجان الاسود 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.

الفلفل الرومي 10 جنيها.

الكرنب 15 جنيها .

القرنبيط 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار:

التفاح 60 جنيها

الموز 15جنيها

البرتقال 10جنيهات

اليوسفي 10جنيهات

