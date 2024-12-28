9 نصائح لحمايتك من نزلات البرد فى انخفاض درجات الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

تقلب الطقس حالة حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلي وجود أتربة مع إنخفاض شديد في درجات الحرارة، مما يزيد من فرص التعرض لنزلات البرد الشديد والأنفلونزا، ولذا يجب القيام بالعديد من النصائح الهامة للحماية، وفقا لموقع “HEALTHLINE”.

لتحمي نفسك من أمراض تقلب الطقس، عليك اتباع العديد من النصائح الطبية الهامة، ومن أهمها التالي:

1. احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي لتقليل فرص الإصابة.

2. قم بفحص صحي لصحتك بشكل دوري لإكتشاف أي مشكلة صحية في البداية.

3. تناول نظام غذائي صحي، غني بالفيتامينات والمعادن.

4. شرب الماء بكثرة لتحافظ على ترطيب جسمك، وتنقيته وحمايتك من الأمراض.

5. ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل للتدفئة والحماية.

6. استخدام الكمامة طبية في الأماكن العامة والمزدحمة.

7. اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام.

8. تجنب التجمعات في الأماكن العامة والمزدحمة، لأنها بيئة خصبة لإنتشار الأمراض والعدوي.

9. احصل على قسط كافٍ من النوم يحميك من الأمراض ويقوي المناعة.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا؟

قدم التقرير بعض النصائح المهمة للتعامل مع أي عرض ظاهر في حالة العدوي، ومنها:

1.في حالة الإصابة الإنفلونزا

تناول أدوية مضادة للإنفلونزا إذا كنت مصابًا، ومنها خوافض الحرارة في حالة ارتفاعها، وادوية تساعد في علاجها بشكل فعال.

2.التهاب الحلق

استخدم رذاذًا مضادًا للبكتيريا، مع تناول المشروبات الدافئة.

3.التهاب المفاصل

استخدم دواءً مضادًا للالتهاب، ومسكن للألم.

4.الحساسية

استخدم دواءً مضادًا للحساسية، لتقليل الأعراض.

5.الربو

استخدم جهازًا للتنفس لفتح الصدر، وأيضا الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.