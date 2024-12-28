7 شروط لاعتماد تاجر تمويني مستجد.. تعرف عليها

كتبت – بتول عصام

يشغل بال كثير من المواطنين شروط اعتماد تاجر تموينى مستجد، إذ كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عن الشروط الواجب توافرها للعمل في المنافذ التموينية، وفي التقرير التالي نستعرض الشروط:

- يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

- سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

- كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.

- حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

- يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.