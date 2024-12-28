اليوم السابع
Ads
السبت، 28 ديسمبر 2024 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

48 شهيدا خلال 24 ساعة فى غزة وارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 45484

السبت، 28 ديسمبر 2024 04:06 م
48 شهيدا خلال 24 ساعة فى غزة وارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 45484 غزة
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر طبية فى قطاع غزة استشهاد 48 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و484 شهيدا و108 آلاف و90 مصابا، منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/ - أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الوصول إلى الضحايا ممن هم تحت الركام وفي الطرقات.







مشاركة

غزة

حرب غزة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب






الرجوع الى أعلى الصفحة