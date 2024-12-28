اليوم السابع
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4 شروط هامة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد فى العاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 28 ديسمبر 2024 07:00 ص
4 شروط هامة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد فى العاصمة الإدارية الجديدة عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت رمزًا لروح مصر الحديثة التى تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتماسك الوطنى، بهذا المبدأ تسير الكنيسة بنظام "وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ بِلِيَاقَةٍ وَبِحَسَبِ تَرْتِيبٍ" (كورنثوس الأولى 14: 40).

وفى أجواء من الفرح والإلتزام، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن شروط وإجراءات مُحكمة للمشاركة فى قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الاثنين 6 يناير 2025، مُظهرة بذلك اهتمامها بسلامة وتنظيم حضور الأقباط لقداس العيد، الذي يجسد رسالة الميلاد عن المحبة والنظام.

شروط حضور قداس عيد الميلاد

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الإيبارشيات.
2- تقديم البيانات الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وباقي الإيبارشيات أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن 5 سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم بعد تقديم صورة من شهادة الميلاد.
4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.







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