17 إدانة جديدة في قضايا فساد مرتبطة بجائحة كوفيد-19 في فيتنام

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أصدرت محكمة في فيتنام أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا على 17 شخصًا بتهمة تلقي رشاوى مقابل منح تصاريح مرور خلال جائحة كوفيد، في عام 2020، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفيتنامية على موقعها الإلكتروني.

وفي ذروة جائحة كوفيد-19، أغلقت فيتنام حدودها أمام الجميع تقريبًا باستثناء مواطنيها الذين أرادوا العودة إلى البلاد من الخارج.

لكن الإجراءات كانت معقدة للغاية، وكانت الرحلات الجوية نادرة ومكلفة، والحجر الصحي صارمًا.

واستغل 17 من كبار موظفي الدولة والعاملين في الوزارات وموظفي وكالات السفر هذه الظروف لتلقي رشاوى، مقابل توفير اماكن على متن رحلات العودة إلى الوطن او تقديم تسهيلات في الاجراءات الإدارية، حسبما أورد راديو فرنسا الدولية.