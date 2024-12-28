اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وإصابة 35 شخصا إثر حادث تصادم شرقي المكسيك

السبت، 28 ديسمبر 2024 09:45 ص
مصرع وإصابة 35 شخصا إثر حادث تصادم شرقي المكسيك المكسيك
أ ش أ

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لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح، إثر اصطدام حافلة بإحدى الشاحنات بولاية (فيراكروز) في شرق المكسيك.

وقال مدعو العموم في /فيراكروز/ حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن الحادث وقع قبل فجر اليوم على امتداد طريق سريع بالقرب من مدينة (جالابا) عاصمة الولاية الواقعة على طول خليج المكسيك.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن غالبية الضحايا هم من ركاب الحافلة، موضحة أن القتلى هم ثلاثة رجال وأربع نساء وفتاة.. ولم يتضح بعد السبب وراء وقوع الحادث، إلا أن بعض الطرق الواقعة في مناطق جبلية تمتاز بمنعطفاتها الحادة.

 







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المكسيك

حادث فى المكسيك

شرق المكسيك



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