مصرع وإصابة 35 شخصا إثر حادث تصادم شرقي المكسيك

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لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح، إثر اصطدام حافلة بإحدى الشاحنات بولاية (فيراكروز) في شرق المكسيك.

وقال مدعو العموم في /فيراكروز/ حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن الحادث وقع قبل فجر اليوم على امتداد طريق سريع بالقرب من مدينة (جالابا) عاصمة الولاية الواقعة على طول خليج المكسيك.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن غالبية الضحايا هم من ركاب الحافلة، موضحة أن القتلى هم ثلاثة رجال وأربع نساء وفتاة.. ولم يتضح بعد السبب وراء وقوع الحادث، إلا أن بعض الطرق الواقعة في مناطق جبلية تمتاز بمنعطفاتها الحادة.