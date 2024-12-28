مستشفى دمياط العام يحقق المركز الأول فى جراحات الأوعية الدموية

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تحقيق مستشفي دمياط العام المركز الأول في إجراء جراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، وذلك على مستوى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفي دمياط العام حققت أيضا المركز الأول في مجال مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، لافتا إلي أن هذا الأمر جاء حسب تقييم الإدارة العامة لمكافحة العدوى داخل وزارة الصحة.

وأوضح "بدران"، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزارة الصحة لتطوير الأداء بالقطاع الطبي داخل المحافظة، لافتا إلي مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية استقبلت أكثر من 6 ملايين مواطن خلال العام الحالي.

وأشار وكيل صحة دمياط، إلي أن المنشآت الطبية داخل دمياط تشهد تطورا كبيرا على مستوى الأداء والمعدات أيضا، لافتا إلي أن المبادرات الرئاسية ساهمت مثيرا في تطوير خدمات القطاع بشكل كبير بما يضمن وصول الخدمات الطبية بصورة مميزة الي كافة أبناء المحافظة، لاسيما المناطق النائية والقري الاكثر احتياجا، مضيفا أنا مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل مباشر في تطوير الخدمات داخل قرية دمياط، فضلا عن تنظيم القوافل الطبية التي ساعدت على الوصول إلي كافة أرجاء المحافظة في وقت قصير.