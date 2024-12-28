مدير منظمة الصحة العالمية: دوى القصف الإسرائيلى على صنعاء ما زال فى أذنى

محمد جمال

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) إن الانفجارات التى هزت مطار صنعاء كانت تصمّ الآذان لدرجة أن الطنين ما زال فى أذنيه رغم مرور أكثر من 24 ساعة.

أكد جيبريسوس أنه نجا من الموت بأعجوبة خلال الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولى أول أمس الخميس.

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لقطات حصرية للحظة هروب مدير عام منظمة الصحة العالمية بثها إعلام جماعه أنصار الله الحوثيين اثناء القصف الاسرائيلي لمطار صنعاء الدولي pic.twitter.com/DpanUyrAsd — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 27, 2024

وقال "لا أعلم إن كان قد أثر على أذني. الانفجار كان مدويّا جدا. ضُربت صالة المغادرة بالقرب منا، وبعدها برج المراقبة الجوية".

وتابع قائلا "كانت الفوضى عارمة. الناس فى ذهول ويهرولون فى كل مكان ولا ملجأ لهم. كنا مكشوفين تماما".

وشنت إسرائيل غارات واسعة على اليمن مساء الخميس، فقد استهدفت مطار صنعاء الدولى ومواقع حيوية فى الحديدة غربى البلاد، مخلفة 4 قتلى و20 جريحا.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية ومعه وفد من الأمم المتحدة فى ذلك الوقت يستعدون للصعود إلى الطائرة لمغادرة مطار صنعاء بعدما اختتموا مهمة لتقييم الوضع الصحى والإنسانى فى اليمن والتفاوض من أجل الإفراج عن عاملين أمميين محتجزين هناك.

وقال جيبريسوس "إنه الحظ، وإلا لكان الصاروخ سقط على رؤوسنا لو انحرف قليلا… زميلى قال لى بعدها إننا نجونا من الموت بأعجوبة".