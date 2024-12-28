لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء قصف إسرائيل لمطار صنعاء.. فيديو

محمد جمال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى نقلا عن كاميرات المراقبة فى مطار صنعاء باليمن لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلى للمطار.

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان فى مطار صنعاء خلال استهدافه فى غارة جوية إسرائيلية.

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لقطات حصرية للحظة هروب مدير عام منظمة الصحة العالمية بثها إعلام جماعه أنصار الله الحوثيين اثناء القصف الاسرائيلي لمطار صنعاء الدولي pic.twitter.com/DpanUyrAsd — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 27, 2024

وأضاف تيدروس: "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفى الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحى والإنسانى فى اليمن انتهت اليوم. نواصل الدعوة للإفراج الفورى عن المحتجزين".

وتابع فى تغريدة على منصة "إكس": "عندما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل حوالى ساعتين، تعرض المطار للقصف الجوى".

وقال: "أصيب أحد أفراد طاقم الطائرة، وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين على الأقل فى المطار، كما تضرر برج المراقبة الجوية، وصالة المغادرة التى تبعد عدة أمتار فقط عن مكاننا والمدرج".

وأوضح تيدروس، أنه لم يغادر بعد اليمن فى انتظار إصلاح الأضرار فى المطار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فى وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف مطار صنعاء الدولى وميناء الحديدة فى اليمن.

وقال فى بيان إنه استهدف "بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثى الإرهابى لأنشطته العسكرية فى مطار صنعاء الدولى وفق محطتى الطاقة حزيز ورأس كنتيب والتين تستخدمان كبنية تحتية كهربائية مركزية لصالح نظام الحوثى، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى فى موانئ الحديدة والصليف وراس كنتيب فى القطاع الساحلى فى اليمن وفى عمقه".