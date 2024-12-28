محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50%

أسيوط -هيثم البدرى

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم "سوق اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية والمنتجات المختلفة والذى أقيم بأرض الملاعب بشارع الثورة بحى شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الزراعة، والتضامن الإجتماعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية المستثمرين والمجلس القومى للمرأة وذلك فى أجواء احتفالية وسط حضور كثيف من الأهالى الذين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والمهندس خميس على وكيل وزارة الزراعة ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم وعلى سيد وكيل وزارة العمل وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعلى حمزة رئيس جمعية المستثمرين والشيماء عبدالمعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى والدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، ومحمد النمر مدير التعليم الفنى ومحمود ثابت أمين الغرفة التجارية وداليا تارس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام معرض "سوق اليوم الواحد" الذى يضم 150 عارضاً لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، منها "، واللحوم البلدية الطازجة بسعر 290 جنيها للكيلو واللحوم السودانى بسعر 285 جنيهاً للكيلو، فضلاً عن الخضروات، والفاكهة والأسماك، والدواجن المجمدة، والزيت، والسكر، والأرز والمكرونة، والبيض، والسمنة، والشاى، والصلصة، والتونة، والمسلى، والمخبوزات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والخل، والعصائر، والمنظفات، والعطارة، بالإضافة إلى السلع التموينية، والمنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص، والفخار، والمشغولات اليدوية، ومنتجات الجمعيات الأهلية والمشروعات الصناعية الصغيرة، والأثاث، وغيرها من المنتجات، بتخفيضات تتراوح بين 30 : 50% تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ، أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتى فى إطار الجهود المبذولة من المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات وتلبى احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة التى تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المستمر لمبادرات تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم موجهاً الجهات المختصة بضرورة استمرار تنظيم هذه الأسواق على مدار العام لضمان تلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة، وبأسعار مناسبة مؤكداً استمرار المحافظة فى تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تصب فى مصلحة المواطنين.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر، بدور الشركاء من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع القطاعات التى ساهمت فى إنجاح هذه الفعالية، حيث شارك فى السوق عدد كبير من التجار والموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن الوزارات المختلفة كالتموين والزراعة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والعمل والثقافة وجهاز تنمية المشروعات وجمعية المستثمرين والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والتكتلات الاقتصادية لمزراعى الرمان والنباتات العطرية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق معبراً عن سعادته بحجم الإقبال والتفاعل داعياً إلى استمرار التعاون لتنظيم المزيد من الأسواق المماثلة فى جميع أنحاء المحافظة.

وخلال جولته بالسوق قام محافظ أسيوط ووكيل وزارة العمل ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع منتجات ورش الخياطة والتفصيل التابعة لمركز التدريب المهنى على 200 مستفيد كما تضمن السوق أجواء احتفالية أضافت طابعاً مميزا، حيث عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية السلام الوطنى أثناء الافتتاح كما قدمت فرقة المزمار البلدى ألحانًا شعبية جذبت الحاضرين ونالت استحسان الجميع، وقدمت أيضا فرقة الفنون الشعبية والتنورة استعراضات فلكلورية أضفت على المكان حيوية وروحاً مبهجة ولم ينسى المنظمون الأطفال، حيث تم تنظيم عروض مسرح العرائس التى أمتعتهم وأدخلت البهجة إلى قلوبهم.

وقد عبر الأهالى، عن سعادتهم بهذه الفعالية التى جمعت بين التسوق والترفيه فى أن واحد، مؤكدين أن "سوق اليوم الواحد" ساهم فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خاصة مع توافر جميع السلع الأساسية فى مكان واحد.