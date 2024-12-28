جمعية مستثمرى أسيوط: سوق اليوم الواحد يلعب دورا هاما فى تسويق المنتجات المحلية

أسيوط -هيثم البدرى

قال المحاسب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريح خاص لليوم السابع، إن سوق اليوم الواحد الذي أقيم في أسيوط اليوم بمشاركة الغرفة التجارية ومستثمرى أسيوط والجهات الحكومية المسئولة وتحت رعاية اللواء هشام أبو النصر محافظ اسيوط يعتبر من اقوى الأسواق والمعارض التي أقيمت في محافظة أسيوط وله مردود إيجابي، وقوي بين المواطنين في أسيوط.

وأضاف حمزة، أن المشاركة في هذا المعرض قوية وجادة من كل المستثمرين في محافظة أسيوط حيث كان للغرفة التجارية دور هام وقوي وأيضا كان للمستثمرين دور كبير في المشاركة بكل المنتجات من انتاج مصانعهم فضلا عن مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمنتجات وتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلي 40% وبحودة عالية لأبناء أسيوط الذين يستحقون الكثير.

واوضح علي حمزة، أن هذه المعارض والأسواق فرصة كبيرة لاصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم المحلية وتسويقها مما يدعم الصناعة الوطنية وبداية لزرع الثقة في المنتج المحلي مما يخفف العبء عن كاهل المواطن المصري، وايضا يساهم في تقليل استيراد المنتجات المشابهة وخاصة أن هذه المنتجات ذات جودة عالية وأسعار أقل.

ووجه حمزة، الشكر للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط علي التنظيم والرعاية وكل الجهات المسئولة مطالبا باستمرار المعارض بما يخدم المواطن ويشجع أصحاب المشروعات علي الإنتاج والتسويق.

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قد افتتح سوق اليوم الواحد اليوم وذلك بأرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بحضور عدلي ابو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، والمحاسب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين وعدد كبير من وكلاء الوزارة ومسئولي التموين وعدد من القيادات الشعبية.

وأكد محافظ أسيوط، أن سوق اليوم الواحد واحدا من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري بأسعار أقل من سعر السوق، وتوفر كافة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بتخفيضات تبدأ من 30% إلي 40%.