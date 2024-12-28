فوربس: صافى ثروة رجل الأعمال الأمريكى جاريد كوشنر نحو 900 مليون دولار

محمد جمال

يقدر صافى ثروة رجل الأعمال الأمريكى، جاريد كوشنر، المسؤول السابق فى البيت الأبيض ومؤسس شركة الاستثمار الخاصة به "أفينيتى بارتنيرز"، بنحو 900 مليون دولار.



وذكرت مجلة "فوربس" أنه من بين القيمة الصافية المقدرة لثروة كوشنر - الذى شغل منصب كبير مستشارى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى ، والذى يعد صهره من خلال زواجه من إيفانكا ترامب - 150 مليون دولار تتنوع بين نقد واستثمارات أخرى وحصة فى منزل بمدينة /ميامي/ الأمريكية الذى يشاركه مع إيفانكا .



كما أن جزءا كبيرا من ثروته تأتى من شركة تطوير العقارات العائلية والاستثمارات، وحصته فى شركة "أفينيتى بارتنيرز".



ويأتى الجزء الأكبر من ثروة رجل الأعمال من "شركات كوشنر" للتطوير العقارى تمتلكها عائلته وتديرها منذ عقود بمدينة /نيويورك/ وتمتلك شققاً ومكاتب ومساحات بيع بالتجزئة وفنادق فى جميع أنحاء البلاد، حيث يمتلك حصة تبلغ 20٪ فى الشركة التى تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار.



كذلك أسس كوشنر شركته الخاصة "أفينيتى بارتنيرز" فى عام 2021، وهو المالك الوحيد لها وتبلغ قيمة حصته فيها نحو 170 مليون دولار.



وتستثمر الشركة فى مجموعة من الصناعات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل وغيرها، كما أنه وفقًا الإفصاح التنظيمى الأمريكي، فإن لدى الشركة 3 مليارات دولار من الأصول قيد الإدارة بداية من ديسمبر 2023.



كما أن هناك استثمارات أخرى لكوشنر، حيث أشارت نماذج الإفصاح الخاصة به لعام 2021 إلى ملايين الدولارات فى استثمارات مثل العقارات وصناديق الاستثمار المتداولة.