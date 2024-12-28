وكالات

قال السيناتور الأمريكي مايك لي أن أوكرانيا أصبحت رمزا عالميا لغسل الأموال، ويجب على الولايات المتحدة التوقف عن ضخ الأموال لها ومساعدتها.

وكتب هيل على الشبكة الاجتماعية "إكس"، تعليقا على تقارير عن خطط الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي جو بايدن لتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف: "من فضلكم، لا تمنحوا أوكرانيا المزيد من الأموال. يمكنهم غسل الكثير".

وأرفق لي، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية يوتا الأمريكية، منشوره مع العلم الأوكراني وعبارة "الرمز العالمي لغسل الأموال".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة بايدن تخطط لإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.25 مليار دولار، قبل أن يغادر الرئيس الحالي منصبه في يناير. وتتضمن حزمة المساعدات المستقبلية ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS وHAWK وصواريخ ستينغر وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم. ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن المساعدة في 30 ديسمبر.

وأكدت روسيا باستمرار أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.