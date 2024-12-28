زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية الروسية

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أعلنت إيلينا سيمينوفا رئيسة محطة "يوجنو سخالينسك" الروسية لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية الروسية.

وأوضحت سيمينوفا - وفقا لما أورده موقع " روسيا اليوم" - أن زلزالا بقوة 6.3 درجة، مركزه في بحر أوخوتسك، وقع على بعد 28 كيلومترا غرب جزيرة الكوريل في سيموشير. وكان مصدر الهزات على عمق 160 كيلومترا.

وأشارت إلى أنه، وفقا لمحطة الأرصاد الجوية المائية في قرية مالوكوريلسكوي، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في جزيرة شيكوتان، ولم يتم الإعلان عن أي إنذار بحدوث تسونامي.