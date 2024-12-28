تنظيم 300 ندوة بمساجد كفر الشيخ لتصحيح المفاهيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 300 ندوة علمية بمساجد المحافظة، خلال الأسبوع الحالي، تحت عنوان "تصحيح المفاهيم والعودة إلى الفكر الأزهري الحكيم"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه سيتم تنظيم 300 ندوة علمية بمساجد محافظة كفر الشيخ، لتصحيح المفاهيم المغلوطة، والعودة إلى الفكر الوسطي الأزهري الحكيم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحمل على عاتقها العودة إلى المنهج الأزهري الحكيم.

وأوضح وكيل أوقاف كفر الشيخ، أن تلك الندوات العلمية تأتي انطلاقًا من الدور التوعوي المهم لوزارة الأوقاف، في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الناس، من أجل الوصول إلى مجتمع مستنير قادر على أنّ يعي كل ما يدور حوله، ويرتبط بحياته ومجتمعه، لافتًا إلى أنّ قطار الندوات العلمية سيصل تباعًا إلى جميع مساجد محافظة كفر الشيخ.