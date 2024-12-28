تعليم الشرقية يرفع شعار لا للغش.. و4 نماذج مختلفة للمادة بالإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

أساليب جديدة تطبيقها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فى امتحانات نصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية، للتصدى لظاهرة الغش، رافعة شعار " لا للغش " و" كل طالب سيأخذ حقه ".

أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن هذا العام سيتم تطبيق اربعة نماذج مختلفة للمادة الواحدة، تشكل " ا، ب، ج، د" وكل نموذج يحتوى على ترتيب أسئلة مختلف عن الثانى، وذلك للتصدى للغش، أن يحصل كل طالب على درجته من مجهوده الشخصى.

إضافة إلى منع دخول الطالب اللجنة بحوزته هاتف محمول وتشديد الرقابة داخل اللجان وزيادة التأمين الشرطى لمنع الظواهر السلبية أمام اللجان.

وأضاف الدكتور أحمد عطية مدير عام التعليم بالشرقية، إلى أن الامتحانات الإعدادية تبدأ يوم 9 يناير 2025، المواد التى لا تضاف للمجموع، وينطلق ماراثون امتحانات المواد التى تضاف للمجموع يوم الخميس 16 إلى 23 يناير، وتم وضع كافة الاستعدادات لكى يحصل كل طالب على درجته.

أوضح انه تم اختيار أكفأ العناصر من ملاحظين ومراقبين ورؤساء اللجان،

لفت إلى أن طلاب خضوع لامتحانات تجريبية بنظام النماذج المختلفة خلال الأشهر الماضية بنفس الأسلوب الذى أثبت نجاحه، بحيث يكون رقم النموذج هو واحد كل طالب بجميع المواد.

أنه بالنسبة لصفوف النقل، تم التجهيز تخصص مقعد لكل طالب، كما تم عقد اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات التعليمية ومدراء المدارس، لمراجعة وصلات الكهرباء والمياة وتشكيل لجان مرور للتأكد من التزام كل مدرسة بتعليمات لتوفير جو هادئ للطلاب.

ولفت إلى أن نسبة الحضور فى المدارس بالأخص الريف أكثر من 95%.

تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025

تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الاول والثانى الاعدادى عام ومهنى والثامن أمل والسادس نور على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى ( المهنى - النور - الامل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

وصفوف الاول والثانى من مرحلة الثانوية والدبلومات الفنية يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.







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